LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen, gegen 06.55 führten Beamte der Polizei Eisenach Verkehrskontrollen in der Ruhlaer Straße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten eine 21-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Amphetamin/Methamphetamin. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

