Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich zwischen dem 05.03.2022, gegen 15.00 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 07.15 Uhr Zugang zu mehreren Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Herbsleber Straße. Den Angaben des Geschädigten entsprechend erbeuteten die Täter offenbar Kleidung, Uhren sowie einen E-Scooter im Gesamtwert von ca. 2.800 Euro. Die Gothaer Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt haben (Tel. 03621-781124/Bezugsnummer 0053874/2022). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell