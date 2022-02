Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Ilmenau (ots)

Am 14.02.2022 kam es zwischen 12.00 Uhr und 13.15 Uhr "Am Stollen" im Bereich einer Tiefgarage zu einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter fuhr offenbar mit seinem Fahrzeug gegen das Zufahrtstor und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0038867/2022) entgegengenommen. (db)

