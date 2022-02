Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf Bundesstraße 247

Gotha (ots)

Ein abgeschleppter Pkw, mehrere Tausend Euro Schaden und zwei Kinder, welche zur Kontrolle in ein Krankenhaus mussten, sind die Bilanz eines Auffahrunfalls von gestern Nachmittag auf der B247 zischen Gotha und Schwabhausen. Auf Grund von Unachtsamkeit bemerkte eine 65jährige Toyotafahrerin die vor ihr an einer Ampel haltende Hyundaifahrerin nicht und fuhr auf. Im Hyundai befanden sich zwei Kleinkinder, welche zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht wurden. Schaulustige Autofahrer behinderten die Arbeit der Polizei. Gegen einen Unbelehrbaren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ri)

