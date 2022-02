Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall gebaut und geflüchtet

Gotha (ots)

Über mehrere Stunden beschäftigte ein Unfall am samstagfrüh gegen 05:30 Uhr in der Ohrdrufer Straße von Gotha die Polizei. Ein Kia war in unmittelbarer Nähe zum Gewerbegebiet in den Graben gefahren und erheblich beschädigt. Am Unfallort konnte der Beifahrer, zugleich der Sohn vom Fahrzeughalter, angetroffen werden, welcher aber eine andere Person als Fahrer benannte. Dieser war jedoch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Eine zweieinhalbstündige Suche nach dem möglicherweise verletzten Unfallfahrer, unter anderem auch mit Hubschrauber, blieb zunächst erfolglos. So konzentrierten sich die Maßnahmen erstmal auf den vor Ort befindlichen Fahranfänger, welcher unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Beamte der Meininger Polizei suchten einige Zeit später an der Wohnanschrift des flüchtigen Fahrers nach diesem und konnten ihn antreffen. Dieser war, wie konnte es auch anders erwartet werden, alkoholisiert und stand aller Wahrscheinlichkeit nach auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem lag gegen den 20 Jährigen ein Haftbefahl vor. (ri)

