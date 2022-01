Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fuchs ausgewichen und dabei von der Straße abgekommen

K 14, Bittstädt Richtung Arnstadt, (Ilm-Kreis ) (ots)

Eine 18-jährige VW- Fahrerin befuhr am Samstag, den 15.01.2022 gegen 04:40 Uhr die K 14 aus Bittstädt kommend in Richtung Arnstadt. In einer Rechtskurve wich sie einem Fuchs aus und fuhr anschließend geradeaus in einen Straßengraben. Die 18-jährige VW-Fahrerin blieb hierbei unverletzt. Am VW entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 5000,-EUR.

(sg)

