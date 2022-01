Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendliche böllern auf dem Marktplatz

Stadtilm (ots)

In der Silvesternacht wurde die Polizei nach Stadtilm auf den Marktplatz gerufen, nachdem sich dort mehr als 50 Jugendliche zum Feiern und Böllern getroffen hatten. Aufgrund des Pandemiegeschehens und eines Böllerverbotes auf öffentlichen Plätzen wurden die Jugendlichen des Platzes verwiesen, die Jugendlichen zerstreuten sich daraufhin ins Stadgebiet, lediglich im Nachgang kam es zu einer Widerstandshandlung durch einen angetrunkenen 18-jährigen Mann in der Gorki-Straße, welcher sich der polizeilichen Maßnahme widersetzte. Er fand es wohl uncool, das die Polizei sein weiteres Knallen mit illegalen Böllern unterband, was ihm letztlich einen kurzen Aufenthalt in der Gewahrsamszelle bescherte. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell