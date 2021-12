Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Geilsdorf (ots)

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr kam es auf der B90N bei Geilsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 22-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw Ford die B90N aus Richtung BAB 71 kommend in Richtung Rudolstadt und geriet am Ausgang einer leichten Linkskurve nach dem Abzweig Geilsdorf auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren Verlauf überschlägt sich der Pkw und kommt auf dem Dach auf der Gegenfahrbahn zum liegen. Der 22-jährige Fahrzeugführer wird hierbei leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungswagen ins Klinikum Arnstadt verbracht. Am Pkw Ford entstand Totalschaden. Die Straße war für ca. 2h voll gesperrt. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell