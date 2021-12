Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 08.00 Uhr ereignete sich in der Gothaer Straße ein Verkehrsunfall. Beide beteiligte Fahrzeuge waren in Richtung Mechterstädt unterwegs, als die 44 Jahre alte Fahrerin eines BMW ihr Fahrzeug verkehrsbedingt stoppte. Der dahinter fahrende 41-Jährige konnte seinen FIAT nicht mehr bremsen und in der Folge kam es zum Unfall. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen unfallbedingter Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Personenschaden entstand nicht. (db)

