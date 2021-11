Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (ots)

Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit einem Kleinkraftrad die Gothaer Straße in Arnstadt und wurde in der Folge durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell