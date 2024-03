LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen in Ronnenburg

Gera (ots) - Gera: Eine Gaststätte Am Ferberturm in Gera fiel am vergangenen Wochenende Einbrechern zum Opfer. Diese drangen in der Nacht von Samstag (16.03.2024) zu Sonntag (17.03.2024) gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Gestohlen wurde letztlich diverser Alkohol sowie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kripo in Gera ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 24099543) und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 ...

