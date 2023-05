LPI-G: Bauelemente entwendet

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda befuhr am 22.05.2023 um 22:00 die B7 in der Absicht, an der Abfahrt Altenburg Südost, abzufahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Madza-Fahrer hierbei von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Verkehrsleiteinrichtung, zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Auch am Fahrzeug entstand ebenfalls Sachschaden. Zum Glück blieb der 34-Jährige ...

mehr