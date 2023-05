LPI-G: Einbruch in Verein - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots) - Gera: Ein in der Calvinstraße abgestellter Citroen Jumper geriet am 17.05.2023 ins Visier unbekannter Diebe. Kurz vor 23:00 Uhr stahlen die Täter das Auto und flüchteten in Richtung Freitagstraße. Trotz eingeleiteter Fahndung nach dem Citroen konnte dieser bis dato nicht gefunden werden. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat übernommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Dieben bzw. dem Verbleib des weißen Citroen mit Geraer Kennzeichen ...

