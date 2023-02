Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit zwischen Pkwfahrer und Fußgänger eskaliert

Gera (ots)

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Donnerstag, den 16.02.2023, gegen 14:34 Uhr. Ein 45-Jähriger hielt mit seinem Pkw Peugeot wegen einer roten Ampel an der Kreuzung Nürnberger Straße/ Bruno-Brause-Straße an. Dabei betrat ein alkoholisierter Fußgänger (38 J; 2,9 Promille) die Straße. Als dieser vor dem Peugeot stand, stellte er einen Rucksack sowie eine Flasche auf die Straße und gestikulierte wild vor dem Fahrzeug. Als die Ampel auf "grün" schaltete, stieg der 45-Jährige aus und räumte die Gegenstände von der Straße. Das wiederum nahm der Fußgänger zum Anlass, sich auf die Motohaube des Pkw zu lehnen. Der Autofahrer stieg wieder in seinen Peugeot, fuhr langsam an und schob so den Fußgänger ein Stück rückwärts. Als sich der 38-Jährige erneut auf die Motorhaube lehnen wollte, fuhr der Peugeotfahrer erneut an, so dass der 38-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Hinzugerufene Polizisten schlichteten den Streit zwischen beiden, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Ebenso werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die wegen der Szenerie behindert wurden. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell