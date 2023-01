LPI-G: Pkw-Fahrer beschädigt weitere Pkw

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 10.01.2023 im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr bis 19:40 Uhr turnte eine Sportgruppe in der Sporthalle einer Schule in der Hermann-von-Helmholtz-Straße. Während dieser Zeit betraten unbekannte Täter den nicht verschlossenen Umkleideraum und entwendeten mehrere Jacken. In diesen befanden sich Mobiltelefone, Auto- und Haustürschlüssel. Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Zeugen, welche ...

