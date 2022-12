LPI-G: Gartengeräte gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Kurz nach 21:15 Uhr ging die Meldung zum Brand in der Karl-Liebknecht-Straße am gestrigen Tag (28.12.2022) ein. Unverzüglich rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass Müll, welcher neben einem Schuppen abgelegt wurde, brannte. Seitens der Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Warum der Müll in Brand geriet ist noch unklar. Zum Glück wurde ...

