Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Humboldtstraße

Gera (ots)

Gera: Heute Nacht (16.12.2022), kurz nach 01:10 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen im Bereich einer Bar in der Humboldtstraße zum Einsatz. Dort gerieten 6 Gäste in verbalen Streit, welcher in einer Auseinandersetzung gipfelte, wobei auch Gläser als Wurfwerkzeuge eingesetzt wurden. Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort alle Beteiligten im Alter zwischen 18 und 24 Jahren an. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden eingeleitet. (RK)

