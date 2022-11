Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit vor Restaurant

Gera (ots)

Zwei Männer liefen am Freitag um 16:15 Uhr durch die Geraer Reichsstraße. In Höhe eines Schnellrestaurants fiel einem der beiden alkoholisierten Männer eine Glasflasche herunter, die auf dem Gehweg zerbarst. Ein Mitarbeiter des Restaurants forderte daraufhin die Männer auf, den Unrat zu beseitigen. Da es bei diesen jedoch an Einsicht mangelte, kam es zum Streit zwischen beiden Parteien. Einer der Betrunkenen beleidigte und bedrohte dabei den Mitarbeiter, sodass die Polizei zum Einsatz gerufen wurde. Doch auch da war der 46-Jährige uneinsichtig und aggressiv, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung gefertigt.

