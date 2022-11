Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 16.11.2022, gegen 03.00 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße, im dortigen Geschäft "Fahrradwelt Altenburg ltd. & Co.KG", durch einen unbekannten Täter mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen. In der Folge wurde ein Rennrad der Marke CUBE in der Farbe blau/weiß entwendet. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Franz-Mehring-Straße. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder die Tat möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden.

