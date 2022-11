LPI-G: Diebstahl aus Zigarettenautomat in Langenleuba-Niederhain

Altenburg (ots) - Altenburg: Seit Freitagnachmittag (11.11.2022) ermittelt die Kripo Altenburg wegen des Verdachts des Diebstahls eines Pkw. So entwendete ein bislang noch unbekannter Täter, in der Zeit vom 10.11.2022, 19.00 Uhr - 11.11.2022, 16.00 Uhr, einen Pkw Ford, der in der Geschwister-Scholl-Straße in Altenburg abgestellt war. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365 / 8234-1465 aufgenommen. (JMV) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

