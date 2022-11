LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Im Zeitraum vom 11.11. bis zum 13.11.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hintere Kennzeichentafeln. Die Kennzeichen waren an einem Mercedes Sprinter und einem Pkw Opel angebracht, die auf einem ehemaligen Fabrikgelände am Hagenberg geparkt waren. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

