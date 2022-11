Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach Brand in Geraer Wohnheim

Gera (ots)

Gera: Eine zunächst unklare Rauchentwicklung rief am vergangenen Samstagnachmittag (12.11.2022) Feuerwehr und Polizei in einem Wohnheim in der Karl-Matthes-Straße in Gera auf den Plan. Gegen 14.40 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort konnte in der Dämmung einer Zwischendecke ein Brand festgestellt und gelöscht werden. Aufgrund der Löschmaßnahmen mussten 15 Personen vorübergehend in einer anderen Einrichtung untergebracht werden. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Die Kripo Gera ermittelt aktuell zur Brandursache. (JMV)

