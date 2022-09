Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum Brandgeschehen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Ponitz: Feuerwehr und Polizei rückten gestern Mittag (12.09.2022) nach Ponitz in die dortigen Crimmitschauer Straße aus. Von dort wurde der Brand in einem leerstehenden Vierseitenhof gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Aus noch nicht geklärter Ursache entfachte in einem der Räume dort gelagertes Heu bzw. Bauholz. Aufgrund des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugenhinweise werden bei der KPI Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen. (RK)

