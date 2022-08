Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogeneinfluss bei Unfallverursacher festgestellt

Gera (ots)

Ronneburg: Nachdem sich gestern Nachmittag (24.08.2022, ca. 16.10 Uhr) ein Verkehrsunfall an der Kreuzung August-Bebel-Straße - Pforte ereignete, kamen Beamte der Polizei Gera zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer (22) eines Pkw Ford die August-Bebel-Straße in Richtung Altenburger Straße, bevor er an der Kreuzung zur Straße Pforte mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrer (19) eines Pkw Renault kollidierte. Ein während der Unfallaufnahme beim dem 22-Jährigren durchgeführter Drogenvortest reagiert positiv. Seitens der Polizei wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der 22-jährige Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. (JMV)

