LPI-G: Dixi-Toilette entwendet

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 17.08.2022, um 08:25 Uhr, hatte die 78-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Absicht in der Altenburger Straße rückwärts auszuparken. Sie hatte jedoch den 1. Gang eingelegt, sodass sie vorwärtsfuhr und mit einem Baum kollidierte. Sowohl am Pkw als auch am Baum entstanden Sachschäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

