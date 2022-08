Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Baum

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 17.08.2022, um 08:25 Uhr, hatte die 78-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Absicht in der Altenburger Straße rückwärts auszuparken. Sie hatte jedoch den 1. Gang eingelegt, sodass sie vorwärtsfuhr und mit einem Baum kollidierte. Sowohl am Pkw als auch am Baum entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell