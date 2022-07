Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Motorrad

Gera (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstag um 11.42 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße in Gera. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad, auf dem er auch seinen 10-jährigen Sohn beförderte, aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Amthorstraße. An der Kreuzung Humboldtstraße kam aus dieser ein 24-Jähriger mit einem Kleintransporter. Dieser fuhr in Richtung Zabelstraße in die Kreuzung ein und übersah dabei das herannahende Motorrad, sodass es zur Kollision kam. Vater und Sohn stürzten und wurden leicht verletzt ins Klinikum transportiert. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

