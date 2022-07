LPI-G: Diebe überwinden 2,20 Meter hohen Zaun samt Beutegut - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte Diebe hielten sich am gestrigen Tag (29.06.2022) am Teichplan (gegenüber dem dortigen Kino) in Altenburg auf. In der Zeit von ca. 21:00 Uhr bis 23:30 Uhr stahlen sie ein Kleinkraftrad, welches mittels Ketten und Lenkradschloss an einer Straßenlaterne angekettet war. Als der Eigentümer des Gefährts wieder zurückkam, stellte er das Fehlen seines E-Kleinkraftrades fest. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

