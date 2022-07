Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Verletzte durch Hundebisse

Gera (ots)

Ein 68-Jähriger lief am Samstag um 06.40 Uhr in der Geraer Kurt-Keicher-Straße mit seinem Hund Gassi. Dabei riss sich der Hund plötzlich von seinem Herrchen los und fiel eine 19-jährige Passantin an. Der Halter eilte hinzu und wollte den Hund von der Frau trennen. Dabei wurden der Mann sowie die Frau durch Bisse verletzt und im Nachgang vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Gegen 23:05 Uhr gab es am gleichen Tag einen weiteren Vorfall mit bissigen Hunden. Ein 53-Jähriger stand mit seinem Hund in einem Zugwaggon am Hauptbahnhof. Dort stieg eine 35-Jährige mit ihrem Hund zu. Beide Hunde gingen plötzlich aufeinander los und bissen sich. Ein Bahnmitarbeiter sowie der 53-Jährige versuchten die Hunde zu trennen und wurden dabei ebenfalls durch Bisse leicht verletzt, sodass ein Rettungswagen angefordert wurde. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

