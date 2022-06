Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: mehrfacher Diebstähle an Gaststätte

Greiz (ots)

Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 28.05. bis zum 21.06.2022 mehrfach Gegenstände von dem Gelände einer Gaststätte in der Beethovenstraße. So wurde eine Palme mit blauen Keramikblumentopf und mehrfach Blüten von Kletterrosen gestohlen. Einmal versuchten sie in das Gebäude selbst einzudringen, was aber augenscheinlich nicht gelang. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. Nr.: 03661 6210 entgegen. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell