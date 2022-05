LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots) - Gera: Eine in der Nürnberger Straße, speziell im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Laune" aufgestellte Dixi-Toilette geriet heute Nacht (27.05.2022) gegen 01:10 ins Visier unbekannter Täter. Diese zündeten offensichtlich das Häuschen an, so dass es in Brand geriet. Aufgrund der Flammen brannte das WC-Häuschens bis zur Hälfte ab und kippte anschließend zur Seite. Die Flammen wurden seitens der Feuerwehrkameraden gelöscht. Die Ermittlungen zum ...

