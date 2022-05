Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dixi-Toilette in Brand

Gera (ots)

Gera: Eine in der Nürnberger Straße, speziell im Bereich der Straßenbahnhaltestelle "Laune" aufgestellte Dixi-Toilette geriet heute Nacht (27.05.2022) gegen 01:10 ins Visier unbekannter Täter. Diese zündeten offensichtlich das Häuschen an, so dass es in Brand geriet. Aufgrund der Flammen brannte das WC-Häuschens bis zur Hälfte ab und kippte anschließend zur Seite. Die Flammen wurden seitens der Feuerwehrkameraden gelöscht. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu auffälligen Personenbewegungen in der Nürnberger Straße geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell