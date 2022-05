LPI-G: Eingeschlagene Scheibe ruft Polizei auf den Plan

Gera (ots) - Im Laufe des Wochenendes wurden bislang drei Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Handwerker-Fahrzeuge bei der Geraer Polizei gemeldet. So machten sich Unbekannte in der Robert-Blum-Straße, der Plauenschen Straße und der Loreystraße im Zeitraum vom Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 8 Uhr jeweils an den Schiebetüren von geparkten Mercedes-Transportern zu schaffen und versuchten so in das Fahrzeuginnere einzudringen, was in zwei Fällen gelang. In der Folge wurden ...

mehr