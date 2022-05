Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Im Laufe des Wochenendes wurden bislang drei Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Handwerker-Fahrzeuge bei der Geraer Polizei gemeldet. So machten sich Unbekannte in der Robert-Blum-Straße, der Plauenschen Straße und der Loreystraße im Zeitraum vom Freitag, 16 Uhr bis Samstag, 8 Uhr jeweils an den Schiebetüren von geparkten Mercedes-Transportern zu schaffen und versuchten so in das Fahrzeuginnere einzudringen, was in zwei Fällen gelang. In der Folge wurden aus den aufgebrochenen Fahrzeugen Werkzeuge gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tathandlungen und Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden über die Telefonnummer 0365-8291124 erbeten.

