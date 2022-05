Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Navi aus BMW gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein BMW, welcher auf dem Freigelände eines KfZ-Services in der Geraer Straße in Altenburg abgestellt war geriet bislang unbekannten Tätern ins Visier. In der Zeit vom Dienstag (10.05.2022) zum gestrigen Mittwoch (11.05.2022) machten sich die Diebe an dem Fahrzeug zu schaffen und gelangten auf noch ungeklärte Art und Weise in den Innenraum. Von dort stahlen sie schließlich das Navigationsgerät und flüchteten unerkannt. Die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) ermittelt zum Geschehen und sucht hierbei nach Zeugen. (RK)

