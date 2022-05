LPI-G: Schmierfinke auf frischer Tat gestellt

Altenburg (ots) - Gößnitz: Ein Parteibüro in der Zwickauer Straße wurde in den vergangenen Tagen das Ziel eines unbekannten Täters. Mit der Hilfe von pinker Sprühfarbe brachte er an der Schaufensterscheibe ein ca. 1,40 m x 1,30 m großes Graffiti an. Festgestellt wurde die Tat am frühen Abend des 01.05.2022. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund nach Zeugen, die ...

mehr