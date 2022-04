Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus geparktem Fahrzeug in Gera

Gera (ots)

Gera: Durch das Einschlagen der Beifahrerscheibe verschaffte sich ein unbekannter Dieb am 20.04.2022, in der Zeit von 10.45 Uhr - 11.00 Uhr, Zugang zu einem geparkten Pkw Seat. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gagarinstraße in Gera. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendete der Täter unter anderem eine Handtasche mit Elektronikartikeln. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

