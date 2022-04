LPI-G: Tatort Gänsestall

Altenburg (ots) - Nobitz: Gegen 18.00 Uhr erhielt die Polizei Altenburg gestern Abend (19.02.2022) die Mitteilung über einen Autofahrer, der in "Schlangenlinien" von Heiligenleichnahm in Richtung Ehrenberg fuhr. Als der Fahrer (58) in der Folge an seiner Wohnanschrift im Nobitzer Ortsteil Lehnitzsch angetroffen werden konnte, wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 3 Promille festgestellt. Fortan leistete der Mann den ...

