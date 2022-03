Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in sein Restaurant meldete am gestrigen Tag (30.03.2022) der 44-jährige Eigentümer der Geraer Polizei, so dass diese zum Einsatz kamen. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten die Täter in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch gewaltsam in die in der Lutherstraße in Gera befindliche Wirtschaft und verursachten dabei Sachschaden. Anschließend durchsuchten die Einbrecher öffentlich die Räumlichkeiten, stahlen letzten Endes aber nichts. Die Kripo Gera sucht im Zuge der Ermittlungen nun nach Zeugen, die Angaben machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell