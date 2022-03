Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn

Gera (ots)

Gera: Im Rahmen eines Abbiegevorganges von der Wiesestraße nach rechts in die Karl-Marx-Allee kollidierte gestern Abend (28.03.2022), gegen 18:25 Uhr ein Pkw BMW (Fahrer 42) mit einer in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte eine in der Straßenbahn befindliche Frau (38) und verletzte sich. Die 38-Jährige kam in der Folge mit einem hinzugerufenen Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell