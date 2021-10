Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Baucontainer

Gera (ots)

Ein Baucontainer in der Zoitzbergstraße, speziell auf dem Gelände der Verkehrsbetriebe, geriet ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 16.10.2021 - 18.10.2021 drangen diese gewaltsam in den Container ein und verursachten hierbei Sachschaden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine Auskünfte zum etwaigen Beutegut gemacht werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/ 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

