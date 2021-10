Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslang

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Gewaltsam versuchten unbekannte Täter am vergangenem Wochenende (09.10.2021 - 10.10.2021) ins Innere eines Einfamilienhauses in der Zeitzer Straße zu gelangen. Dabei scheiterten sie an ihrem Vorhaben, verursachten allerdings Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

