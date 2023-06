Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung und Sachbeschädigung

Erfurt (ots)

Donnerstagabend kam es in der Erfurter Bahnhofstraße und anschließend in der Schmidtstedter Straße zu einer Körperverletzung sowie mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Gegen 19:10 Uhr pöbelte ein 32-Jähriger in der Bahnhofstraße wahllos Passanten an und beschädigte die Frontscheibe eines geparkten BMW. Weiter pöbelnd lief er nach der Tat durch die Schmidtstedter Straße. Dort trat er gegen ein geparktes Auto. Als er ein weiteres Fahrzeug beschädigte, wurde er von einem unbekannten Zeugen angesprochen. Der 32-jährige Täter beleidigte den Mann und schlug auf ihn ein. Daraufhin kamen ihm zwei weitere unbekannte Männer zu Hilfe und hielten den Täter bis zu Eintreffen der Polizei fest. Noch bevor die Polizei die Personalien der Helfer erfassen konnte, entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die unbekannten Zeugen und Geschädigten werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0147146 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell