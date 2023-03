Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glück gehabt, nur leicht verletzt

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen gegen 06:35 Uhr befuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung A71. In der Ausfahrt "Roter Berg" verlor dieser aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge stieß das Motorrad gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall schleuderte es den Fahrer auf die Fahrbahn, auf welcher er zum Liegen kam. Der Jugendliche erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen, am Motorrad entstand hingegen wirtschaftlicher Totalschaden. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell