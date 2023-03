LPI-EF: Hochprozentige Beute

Erfurt (ots) - Bei einem Einbruch in ein Büro stahlen Unbekannte ein Tablet. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise am Wochenende in das Wohn- und Geschäftshaus in der Erfurter Altstadt. Anschließend verschafften sie sich Zutritt zu dem Büro, durchwühlten einen Schrank und entwendeten ein Tablet im Wert von etwa 1.500 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: ...

