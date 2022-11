Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spezialfolie verhindert Einbruch

Erfurt (ots)

An einer einbruchhemmenden Folie scheiterte ein Dieb in Erfurt. Am Samstagvormittag stellte der 72-jährige Mieter einer Erdgeschosswohnung in der Pachelbelstraße fest, dass sich eine unbekannte Person an der Balkontür zu schaffen gemacht hatte. Ein Einbrecher hatte mit massiver Gewalt versucht, den Glaseinsatz zu zerstören. Zwar entstand an dem Sicherheitsglas ein Schaden von etwa 3.000 Euro, dem Dieb gelang es aber nicht in die Wohnung einzudringen. Bereits mit kleinen Mitteln kann man Einbrechern das Leben schwermachen. Informieren Sie sich kostenlos bei den polizeilichen Beratungsstellen zum Thema Einbruchschutz. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell