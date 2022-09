LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Sömmerda

Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, hatten es Einbrecher am Wochenende auf eine Kindertagesstätte im Erfurter Südosten abgesehen. Die Täter öffneten die Fenster und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort öffneten sie gewaltsam drei Türen und in der weiteren Folge drei Spinde, aus denen sie u. a. eine Geldkassette mit Bargeld und zwei Mobiltelefone entwendeten. Der entstandene Sachschaden ...

mehr