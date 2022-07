LPI-EF: 74-Jähriger verstorben

Erfurt (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Stauffenbergallee in Erfurt. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Straße in Richtung Schmidtstedter Knoten, als im Gegenverkehr ein 23-jähriger Chevrolet-Fahrer beabsichtige, nach links in die Franckestraße abzubiegen und dabei die Vorfahrt missachtete. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Autos. Beide Fahrzeuge waren dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden ...

