Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Erstmeldung: Großbrand in Goch

Goch (ots)

Gegen 15.30 Uhr ist ein Feuer in einem Gewerbebetrieb am Höster Weg ausgebrochen. Die Ursache ist unklar. Das freistehende Gebäude befindet sich unmittelbar an der Bundesstraße 67 sowie neben der Bahnstrecke des RE10.

Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte ereignete sich eine Rauchgasdurchzündung. In deren Folge sind zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr Goch schwer verletzt worden. Sie erlitten Verbrennungen, Lebensgefahr besteht nicht. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken transportiert.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr die Bevölkerung aufgefordert, Im betroffenen Bereich Fenster und Türen zu schließen und in den Gebäuden zu bleiben. Die Bahnstrecke sowie die B67 sind derzeit in Höhe der Einsatzstelle gesperrt. Das LANUV wird im Verlaufe des späten Nachmittags Luftmessungen durchführen.

Vor Ort sind Einsatzkräfte aller Löschzüge und -gruppen der Feuerwehr Goch sowie Einheiten der Feuerwehr Weeze. Wie lange der Einsatz noch andauert, steht derzeit nicht fest.

