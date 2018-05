FF Goch: EINLADUNG AN DIE MEDIEN: Übergabe eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10

Goch (ots) - Am Donnerstag, den 10. Mai 2018 erhält der Löschzug Pfalzdorf der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Goch ein neues Löschgruppenfahrzeug LF 10. Bürgermeister Ulrich Knickrehm und Stadtbrandinspektor Georg Binn werden das Fahrzeug an den Leiter des Löschzuges Pfalzdorf, Brandinspektor Jürgen Thomas, übergeben.

Die Übergabe wird am 10. Mai 2018 um 11.00 Uhr am Gerätehaus des Löschzuges Pfalzdorf, Motzfeldstraße 140 in 47574 Goch stattfinden. Hierzu lade ich herzlich ein.

